أندونيسيا تعرقل تايلاند بالتعادل.. وتحصد أول نقطة في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - غلام كاركر

عرقل المنتخب الأندونيسي نظيره التايلاندي بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للمجموعة السابعة، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل هدفي أندونيسيا أغونغ (ق39) و ايفان ديامز (ق60) فيما سجل لتايلاند المدافع ناروبادين ويراوا (ق5) والمهاجم أديساك كرايسورن (ق50).

وبهذه النتيجة رفع منتخب "الأفيال المحاربة"رصيده إلى 9 نقاط في المجموعة السابعة، وواصل المنتخب الأندونيسي احتلاله للمركز الأخير بأول نقطة يحصدها في التصفيات بعد 5 هزائم.

ودخل المنتخب التايلاندي بقوة إلى المباراة وتحكم في مجرياتها وتفوّق في الاستحواذ وضغط على مرمى أندونيسيا بفضل سرعة لاعبيه وانشارهم الجيد على أرضية الملعب، وبعدما تألق الحارس الأندونيسي ناديو أرغا في تحويل تسديدة فيتيوات سوكجيتثاماكول على الركنية في الدقيقة 4، لم يستطع إنقاذ مرماه من تسديدة المدافع ناروبادين ويراوا التي سكنت الشباك في الدقيقة 5.

وتواصلت المباراة وسط سيطرة لمنتخب "الأفيال المحاربة" في المقابل أوجد المنتخب الأندونيسي أول هجمة في الدقيقة 14 عندما توغل لاعبه أسناوي مانغكوالام في يد حارس المرمى.

وبالرغم من السيطرة التي فرضها "الأفيال المحاربة"، نجح المنتخب الأندونيسي في مفاجئته بهدف التعادل في الدقيقة 39 بواسطة أغونغ، لتشهد المباراة انطلاقة جديدة وأصبح الأندونيسيون أكثر جرأة من الناحية الهجومية واستطاعوا تهديد مرمى تايلاند ببعض الفرص الخطرة.

ودخل المنتخب التايلاندي الشوط الثاني أكثر تنظيما وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق أديساك كرايسورن في الدقيقة 50 لكن المنتخب الأندونيسي رفض الاستسلام وأدرك التعادل سريعا بواسطة قائده ايفان ديامز في الدقيقة 60.

وحاول المنتخب التايلاندي النجاة من الفخ الأندونيسي وكثف محاولاته الهجومية خاصة في الدقائق الأخيرة لكنه لم يتمكن من إضافة أهداف أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز