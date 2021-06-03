الأبيض يتفوق على نمور ماليزيا برباعية

المصدر: دبي- العوضي النمر - تصوير - سالم خميس

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزا غاليا على نظيره الماليزي بأربعة اهداف دون مقابل، سجلهما علي مبخوت بعد 19 دقيقة و91 وليما في الدقيقة 83 و93، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب ستاد الوصل في دبي، في انطلاقة مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة لتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، ليرتفع رصيد الابيض إلي 9 نقاط، متساويا مع ماليزيا نمور مالايا وتايلاند بعد تعادله أمام إندونيسيا بهدفين.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من: علي خصيف، محمود خميس، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، بندر الأحبابي، علي سالمين، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، خليل إبراهيم وفابيو ليما، علي مبخوت.

وظهر الضغط من الأبيض منذ بداية المباراة ومن كرة ماكرة لخلفان مبارك كاد خليل إبراهيم أن يسجل هدف البداية ولكن كرته مرت بجوار القائم مهدرا فرصة مؤكدة، وظهر الإصرار امام لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز خلال المباراة، من خلال تكثيف الهجوم والضغط على دفاع الفريق المنافس.

هدف البداية

في الدقيقة 19 مرر عبد الله رمضان كرة متقنة إلى علي مبخوت الذي لم يتوان في إيداعها المرمي مسجلا الهدف الأول للأبيض، والذي منح اللاعبين ثقة وزاد من حماسهم، خاصة في ظل سيطرة على مجريات اللعب والسيطرة علي وسط الملعب بفضل حيوية اللاعب عبدالله رمضان، فيما كان ليما الحلقة الأضعف في أداء المنتخب خلال الشوط الأول، الذي يعتبر مكسب كبير للمنتخب، وسجل مبخوت هدف ثان ولكن الحكم الكوري احتسب اللعبة تسلل، فيما ظهر التراجع الدفاعي لفريق ماليزيا، والذي لجا للاعتماد علي الهجمات المرتدة والتي وقف الدفاع حائلا دون خطورتها.

مع بداية الشوط الثاني وضح تأثر الفريقين بالجهد الكبير الذي بذلوه من بداية المباراة، وحاول منتخب ماليزيا الضغط على الأبيض سعيا لإدراك التعادل، وحاول المدرب مارفيك تعزيز أداء الأبيض وتنشيط خط الوسط، فأشرك كايو بديلا عن خليل ابراهيم، ومن أول لمسة منح كايو كرة جميلة الي ليما ولكنه أهدر تلك الفرصة الذهبية، ليستعيد الأبيض نشاطه ويهدد مرمي ماليزيا بعدة كرات خطرة تألق الحارس في التصدي لها، منها تسديدة عبد الله رمضان الصاروخية

ثلاثية للابيض

وقبل ان تلفظ المباراة نهايتها وعند الدقيقة 83 مرر بندر الأحبابي كرة الي ليما الذي يتقدم بها وسدد لحظة خروج الحارس لملاقاته مسجلا الهدف الثاني للأبيض، وهدف الاطمئنان، ويشرك المدرب محمد العطاس بديلا عن خلفان مبارك، وقبل صافرة النهاية يعود على مبخوت ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب، ثم يسجل فابيو ليما الهجف الثاني له والرابع للأبيض في الدقيقة 93 من تمريرة عبد الله خلفان المتألق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز