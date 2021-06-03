80 ألف دولار غرامة على فيدال لانتهاك بروتوكولات كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت وكيلة وزارة الصحة في تشيلي، بولا دازا، إن أرتورو فيدال يخضع لتحقيق بشأن انتهاك الفقاعة الطبية، ويواجه لاعب خط الوسط غرامة بحوالي 80 ألف دولار إذا ثبتت إدانته.

ويخضع اللاعب للتحقيق بسبب انتهاكه لبروتوكولات "كوفيد- 19" في تشيلي، بعد أن قيل إنه زار مضمار سباق، وسجل إعلانًا قبل أن يثبت إصابته بالفيروس.

وحصل لاعب خط وسط إنتر ميلان، على إعفاء رياضي من الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصوله للواجب الدولي، لكن قيل له إنه يجب عليه رؤية أفراد العائلة المقربين فقط.

لكن صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، كشفت أن فيدال، والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، خرق القواعد في عدد من المناسبات، ثم استغرق أكثر من أربع ساعات لإبلاغ الاتحاد التشيلي بفحصه الإيجابي.

وبحسب التقرير، ذهب فيدال (34 سنة)، لتناول العشاء مع أصدقائه، وزار مضمار سباق، وسجل إعلانًا، وذهب لتناول الغداء، ثم قام بزيارة نادي الدرجة الثانية الذي يملكه جزئياً، قبل الانضمام إلى زملائه الدوليين في الفريق.

وكانت نتيجة اختبار فيدال، قد ظهرت إيجابية بفيروس كورونا، بعد دخوله المستشفى في البداية، بسبب التهاب اللوزتين الحاد، وأكدت مصادر في تشيلي، أن فيدال يتعافى في المستشفى، وتم عزله عن زملائه في الفريق لمدة 72 ساعة.

وسيغيب عن مباراة المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم اليوم الخميس، وهناك شكوك بشأن مشاركته في المباراة ضد بوليفيا يوم 9 يونيو الجاري.

وكان اللاعب قد أكد على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقيه لقاح كورونا يوم الجمعة الماضي، قبل أن تثبت إصابته في وقت لاحق، حتى إنه نشر صورته وهو يتلقى اللقاح على إنستغرام، وعلق: "سعيد باللقاح".

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