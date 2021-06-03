الكوري الجنوبي كيم دي يونغ حكماً لمباراة الإمارات وماليزيا

المصدر: البيان الإلكتروني

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي الكوري الجنوبي كيم دي يونغ لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب ماليزيا التي ستقام اليوم بإستاد زعبيل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة .

ويعاون الكوري الجنوبي مواطنه بارك كيونغ ( مساعد أول ) وحيدر عبدالحسن من العراق ( مساعد ثان ) وعلي صباح ( حكماً رابعاً ) وأحمد شاهر ( مراقباً ) وإسماعيل سفري ( مقيماً للحكام ) .

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