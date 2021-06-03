تعرف على موعد مباراة تايلاند واندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي منتخب تايلاند بنظيره منتخب اندونيسيا ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، في تمام الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، والذي يستضيف كذلك في الأيام المقبلة مواجهات فيتنام مع إندونيسيا، وماليزيا مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا، ويلعب منتخب الإمارات ضد نظيره الماليزي في المحطة الأولى للدور الثاني من التصفيات في نفس التوقيت على ملعب نادي الوصل بزعبيل.

ويدخل المنتخب التايلاندي المباراة بحظوظ مرتفعة نظراً لاحتلاله المركز الثالث برصيد 8 نقاط، مقابل رصيد خال من النقاط وفي المركز الأخير لنظيره منتخب اندونيسيا الذي سيعمل على نيل الفوز والنقاط الثلاث على أمل تحسين ترتيبه وحظوظه في المجموعة.

5 تبديلات

وفي السياق نفسه قام الاجتماع الفني الخاص بمباريات المجموعة السابعة والذي عقد أمس بمراجعة اللائحة الخاصة بالتصفيات والتي تنص على السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة على 3 فترات، وذلك خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وفد الآسيوي

وتفقد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و فريق عمل اتحاد الإمارات استاد زعبيل بنادي الوصل واستاد آل مكتوم بنادي النصر اللذين يستضيفان مباريات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

تم خلال الزيارة التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة حفاظا على سلامة كل من سيتواجد في الملاعب و تفقد ملاعب التدريب والمباريات وغرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية بكل ملعب، والمقصورة الرئيسة ومدرجات الدرجة الأولى والثانية و بوابات الدخول والمقاعد المخصصة لجماهير كل منتخب.

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