محمد صلاح يقضي الاجازة برفقة محمد هاني وتريزيجيه وغالي

المصدر: البيان الإلكتروني

لاقت الصورة التي نشرها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب نادى أستون فيلا، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، ومحمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الراحة الصفية التي يقضيها اللاعب حالياً تفاعلاً كبيراً من محبي النجم المصري، حيث لاقت الصورة أكثر من 500 ألف إعجاب و16 ألف تعليق.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2020/2021.، بعد تألقه مع الريدز في البطولة والمنافسة حتى الجولة الأخيرة على لقب الهداف.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري الممتاز لمساعدة فريقه في انتزاع المركز الثالث في اليوم الأخير.

هذا الأداء أكسب صلاح مكانًا في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين للجائزة السنوية، والتي فاز بها المصري خلال سنته الأولى مع الريدز في موسم 2017/18، وفق موقع " نادي ليفربول العربي".

ينافس صلاح على الجائزة كيفين دي بروي ، وروبن دياز، وبرونو فرنانديز، وجاك غريليش ، وهاري كين، وماسون ماونت وتوماس سوسيك للحصول على جائزة هذا الموسم.

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