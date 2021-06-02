خلدون مبارك: لم يحن وقت الاستمتاع في السيتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وعد خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعاقد مع مهاجم كبير ليحل محل سيرجيو أغويرو هذا الصيف.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن هاري كين لاعب توتنهام، وإيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، مدرجين في قائمة أهداف السيتي، بعد أن رحيل أغويرو، وانضمامه إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، وإلى سعي سيتي أيضاً، للحصول على صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، للاعب خط وسط أستون فيلا جاك غريليش.

وحذر خلدون في خطابه في نهاية الموسم، من أن السيتي لن يجلس ساكناً على أمجاده بعد استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصر على توفير الدعم للمدرب بيب جوارديولا لتقوية الفريق.

وقال خلدون: "نخسر أسطورة مهمة للغاية، وهي سيرجيو أغويرو، ومن الصعب جداً ملء الفراغ برحيله، لكنني واثق من أننا سنجد اللاعب المناسب، وهناك مناطق أخرى داخل المجموعة تحتاج بشكل واضح إلى الاستثمار، والأمر لا يتعلق بالأرقام، ولكن بالجودة، وأعتقد أنها فرقة رائعة، ولن تفوز بالدوري الممتاز وتصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا لم يكن لديك فريق رائع، وسنضفي الجودة على الفريق في مركزين رئيسيين".

وتابع: "أحد الأشياء التي تعلمتها على مر السنين، هو أنك بحاجة إلى جلب المواهب باستمرار إلى الفريق، أي التحديث، خاصة عندما تكون في مستوى عالٍ، وعندما تكون في القمة، وبعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع، وسيكون هذا في الواقع أكبر خطأ لك، وهذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد قناعة، وأنك غير راضٍ بمجرد الفوز بالدوري".

ويعتقد رئيس السيتي، أن ناديه سوف يتعافى من هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في بورتو، لينافس على جائزة أوروبا الكبرى مرة أخرى، وأكد أيضاً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، أكثر من سعيد، بتقدم النادي، وواثق من أن رؤيته ستصبح حقيقة.

وأضاف: "أشعر بفخر كبير للغاية بما أنجزه هذا الفريق، وعندما تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قمة كرة القدم، قمة الرياضة، أعتقد أنه إنجاز رائع، إنه موسم رائع بأي وصف، لكنه أيضاً تتويج لسنوات من العمل الجاد للوصول إلى مستوى من الاتساق، وهو مستوى من التوقعات وصل إليه هذا النادي الآن، وهو نادٍ سيتنافس عاماً بعد عام، لا يمكنك الفوز كل عام، ولكن سنكون هناك عاماً بعد عام".

وقال أيضاً: "يتعلق الأمر بالمضي قدماً، وكلما واجهتنا انتكاسات، نعيد تجميع صفوفنا ثم نعود أقوى، و أعتقد أن سجل السنوات العشر الماضية يمنحني، ويجب أن يمنح الجميع، الثقة والمعرفة لنعلم أننا سنعود، ومع حزننا جميعاً لخسارة المباراة النهائية، سنعود إلى ذلك النهائي، والأهم من ذلك، هذه الألقاب سنظل دائماً هناك، وأعد بذلك".

وأكمل الصحيفة الإنجليزية نشر خطاب خلدون: "أعلم أن سمو الشيخ منصور بن زايد، فخور للغاية، لقد تحققت رؤيته التي تعود إلى عام 2008، لما كان يتوقعه، وما كان يريده في السنوات العشر أو الاثنتي عشرة القادمة، وبينما ننظر إلى السنوات العشر المقبلة، ورؤيته لما يأمل في تحقيقه مع هذا النادي، أعتقد أننا في وضع جيد لتحقيق ذلك، وأنظر إلى الماضي بكل فخر، وأنظر إلى المستقبل بإثارة، وأعتقد اليوم أن الأسس موجودة، وتم بناء الكتل والأساس قوي والثقة موجودة، وتستمر هذه الرحلة وأنا أتطلع إليها".

وحول منصب جوارديولا في مانشستر سيتي، أوضح خلدون: "هذه الشراكة عظيمة، إنه في البيئة المناسبة، ولديه البنية التحتية المناسبة من حوله، ولدينا ثقة أكبر وأعظم علاقة، وحققنا الكثير، ولذلك أعتقد أن الرحلة ستستمر طالما كان بيب سعيداً، ونحن سعداء، وبالنسبة لجماهير مان سيتي، أقول لهم فقط كن إيجابيا، وواثقاً، واستمتع بهذه اللحظات".

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