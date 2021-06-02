تصفية الأجواء بين بن زيمة وجيرو على مائدة الطعام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جمع ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، بين ثنائي الفريق كريم بن زيمة وأوليفييه جيرو، على مائدة الطعام في قاعدة كليرفونتين التدريبية، لتصفية الأجواء، بعد انتقادات بن زيمة اللاذعة لاختيارات المدرب السابقة، ولزميله جيرو.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن اللقاء جرى فور بدء التجمع والتدريب استعداداً لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وبعد استدعاء بن زيمة الهداف البالغ من العمر 33 عاماً لمنتخب "الديوك"، بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات.

وسبق أن أدلى بن زيمة بتصريحات مهينة أثناء استبعاده من المنتخب، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وضعت ديشامب، في موقف محرج في الساعات الأولى من تجمع المنتخب الفرنسي.

وكان بن زيمة، قد رد على سؤال أحد المعجبين على "تويتر"، عن المقارنة بينه وجيرو، قائلاً: "أنت لا تخلط بين سيارة فورمولا 1 وسيارة كارتينج، وأنا أعلم أنني فورومولا 1"، ورفض بن زيمة لاحقًا التراجع عن موقفه بشأن جيرو، قائلاً: "بخصوص جيرو، لقد قلت الحقيقة ببساطة".

ورد جيرو على الانتقادات اللاذعة بعدها، بالقول: "عندما تعرضت لانتقادات غير عادلة بسبب غياب كريم، آلمني ذلك، وواصلت إثبات أنني أستحق مكاني، والتنافس المفترض مع كريم، خلقه بعض الناس، ولم يكن لدي أي علاقة بهذا الأمر، نحن فقط نلعب نفس المركز".

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