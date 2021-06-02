بايرن يضع حداً لرحلة رومينيغه

المصدر: (برلين - أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، أمس، رحيل رئيسه التنفيذي الأسطوري كارل-هاينتس رومينيغه نهاية الشهر الحالي، بعد 30 عاماً في أروقة إدارة العملاق البافاري، على أن يخلفه الحارس والقائد السابق أوليفر كان. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «حقبة ناجحة للغاية تقترب من نهايتها في بايرن ميونيخ.

بناء على طلبه الخاص وبالتشاور الوثيق مع الرئيس هربرت هاينر، سيستقيل كارل-هاينتس رومينيغيه من منصبه رئيساً تنفيذياً لبايرن ميونيخ»، فيما اعتبر رومينيغيه (65 عاماً) أنه «الوقت الأنسب استراتيجياً ومنطقياً، إنها نهاية المهمة، وتبدأ مرحلة جديدة مع مجموعة جديدة من المدربين»، حيث سيحلّ يوليان ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك.

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