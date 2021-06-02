أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد رسمياً

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر: «أهلاً وسهلاً بعودتك سيد أنشيلوتي»، في إشارة منه إلى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014. ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي رغم أنه كان مرتبطاً بعقد مع إيفرتون الإنجليزي لثلاثة أعوام قادمة بعدما استلم الإشراف عليه منذ ديسمبر 2019.

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