زوجة نجم ريال مدريد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مستواه

المصدر: البيان الرياضي

تلقت زوجة اللاعب إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني تهديدات القتل، بعد انتهاء موسم (الميرنجي) دون التتويج بأي بطولة خلال الموسم الحالي.

وفشل ريال مدريد، في التتويج بأي لقب الموسم الحالي بعد خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وحسب ما ذكرته قناة كواترو الإسبانية، أن زوجة إيسكو قد تلقت خلال الفترة الأخيرة الماضية العديد من التهديدات بالقتل عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

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