أنشيلوتي يعود لقيادة ريال مدريد خلفاً لزيدان

المصدر: وكالات

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي لفترة ثانية، بعقد يمتد لثلاثة سنوات، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال الأسبوع الماضي.

وفاز المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015، بلقب دوري الأبطال خلال فترته الأولى وسيخلف زين الدين زيدان الذي ترك منصبه الشهر الماضي.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلاً وسهلاً بعودتك سيد أنشيلوتي"، في إشارة منه الى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

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