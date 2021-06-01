لينغارد وخمسة لاعبين خارج تشكيلة إنجلترا لـ"يورو 2020"

المصدر: رويترز

اختار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أربعة لاعبين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيمن في تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم والتي أعلنها اليوم الثلاثاء بعد استبعاد ستة لاعبين من بينهم لاعب الوسط الهجومي المتألق جيسي لينغارد.

واللاعبون الآخرون الذين أخفقوا في دخول التشكيلة النهائية هم ثنائي الدفاع بن جودفري وبن وايت والحارس آرون رامسديل والمهاجم أولي واتكينز ولاعب الوسط جيمس وارد-براوس.

وانسحب ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد في وقت سابق بسبب الإصابة.

وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول من بين اللاعبين الأربعة في مركز الظهير الأيمن.

وانضم الثنائي المصاب هاري مجواير وجوردان هندرسون للتشكيلة النهائية.

وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إن اللاعبين المستبعدين سيبقون مع التشكيلة لخوض مباراتين وديتين في ميدلسبره أمام النمسا يوم الأربعاء ورومانيا يوم الأحد.

ويمكن للمنتخبات المنافسة في بطولة أوروبا القيام بعدد لا محدود من عمليات الاستبدال قبل مباراتها الأولى بسبب الإصابات الخطيرة أو المرض.

وسيشارك 15 من 26 لاعبا في التشكيلة لأول مرة في بطولة كبرى مع المنتخب الأول.

وتقام بطولة أوروبا في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو عبر أوروبا وسيقام الدور قبل النهائي والمباراة النهائية في في ملعب ويمبلي في لندن إضافة إلى بعض المباريات في دور المجموعات.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة مع كرواتيا واسكتلندا وجمهورية التشيك.

وفيما يلي التشكيلة النهائية:

حراس مرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) سام جونستون (وست بروميتش) جوردان بيكفورد (إيفرتون)

مدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) بن تشيلويل (تشيلسي) كونور كودي (ولفرهامبتون واندرارز) ريس جيمس (تشيلسي) هاري مجواير (مانشستر يونايتد) تيرون مينجس (أستون فيلا) لوك شو (مانشستر يونايتد) جون ستونز (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (أتليتيكو مدريد)كايل ووكر (مانشستر سيتي). لاعبو الوسط: جود بيلينجهام (بروسيا دورتموند) جوردان هندرسون (ليفربول) ميسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (ليدز يونايتد) ديكلان رايس (وست هام يونايتد)

مهاجمون: دومينيك كالفرت-لوين (إيفرتون) فيل فودن (مانشستر سيتي) جاك جريليش (أستون فيلا) هاري كين (توتنهام) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال) جيدون سانشو (بروسيا دورتموند) رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

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