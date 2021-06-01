أغويرو يودع موظفي سيتي بسحب على سيارة وساعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أظهر سيرجيو أغويرو، روحه الطيبة عند رحيله عن نادي مانشستر سيتي، بعدما قام بتوزيع هدايا على موظفي مانشستر سيتي قبل مغادرته إلى برشلونة، كوسيلة لشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوه خلال العقد الذي قضاه في النادي، وفاز خلاله بـ 15 لقباً، بما في ذلك 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لصحيفة «ذا اتلتيك»، وزع المهاجم 60 تذكرة يانصيب على موظفي سيتي، وأجرى عليها سحباً على سيارة رينج روفر خاصة به، وتبلغ قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عدد من الساعات القيمة، وتحمل اسمه محفوراً عليها، ويتراوح أسعارها ما بين 1000 إلى 1650 جنيهاً إسترلينياً.

وسينضم الهداف القياسي للسيتي إلى برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الشهر، وهو ما تم الكشف عنه رسمياً أمس في نو كامب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز