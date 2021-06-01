أورييه: اتفقت مع توتنهام على الرحيل وأتمنى العودة إلى سان جيرمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف الايفواري سيرج أورييه (28 عاماً)، عن توصله لاتفاق بالرحيل من توتنهام الصيف المقبل، رغم أن عقده ممتد إلى صيف 2022، وأكد تفضيله العودة إلى باريس سان جيرمان.

وقال الظهير الأيمن الذي انضم إلى توتنهام من باريس سان جيرمان في عام 2017، إلى إنه وصل إلى نهاية مشواره في شمال لندن، مع بقاء عام على عقده مع توتنهام، وأن العودة إلى العاصمة الفرنسية، والالتقاء المحتمل مع مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينو، ستكون خطوته المفضلة هذا الصيف.

وأضاف لصحيفة «ليكيب»، أن الكل يعرف أنني إذا أردت تمديد عقدي مع توتنهام، كنت سأفعل ذلك بالفعل، ولن أفعل ذلك في غضون ستة أشهر، بعدما اختبرت الدوري الممتاز الإنجليزي، ونهائي دوري أبطال أوروبا، وحان الوقت للبحث في مكان آخر«.

وزاد:»«لم أخف أبداً رغبتي في العودة إلى باريس سان جيرمان يوماً ما، فهو نادي طفولتي، وما زلت من مشجعي باريس سان جيرمان، وأشعر بالحرية في الحديث عن ذلك، لكنني لا أريد أن يعتقد الناس، أنني أغلق الباب في وجه أي نادي آخر، وإذا قدم النادي عرضاً هذا الصيف، فسيكون باريس سان جيرمان بالتأكيد من بين أفضل خياراتي».

وتنتهي صفقة أورييه مع توتنهام في صيف عام 2022، مع قدرة المدافع على التفاوض على شروط مع نادٍ أجنبي اعتباراً من يناير المقبل، ويواجه توتنهام، رحيل أكثر من لاعب هذا الصيف، ومنهم المهاجم النجم هاري كين، والذي أعلن أنه يفكر في ترك النادي لتحقيق رغبته في الفوز بألقاب كبرى.

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