غياب صلاح ومحرز ورونالدو عن التشكيلة المثالية الرسمية لأبطال أوروبا

المصدر: إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن التشكيلة المثالية الرسمية للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وضمت 23 لاعباً ليس من بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كما شهدت القائمة، غياب البرتغالي رونالدو هداف يوفنتوس والدوري الإيطالي، فيما شهدت تواجد ليونيل ميسي، وهو اللاعب الوحيد من برشلونة، ومعه ثلاثي ريال مدريد كريم بنزيما وتيبوا كورتوا ولوكا مودريتش.

وضمت التشكيلة المثالية، في حراسة المرمى، كورتوا، إيدرسون وميندي، وفي خط الدفاع، أزبيليكويتا، روبن دياس، ماركينيوس، روديجر، تشيلويل وألابا، وفي خط الوسط، جورجينيو، ماونت، كانتي، دي بروين، جوندوجان، مودريتش، سيرجيو أوليفيرا وفودين، وخط الهجوم، هالاند، مبابي، ليفاندوفسكي، بنزيما، نيمار وميسي.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن قبل ساعات عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2020-2021، معتمداً على النقاط التي حصدها اللاعبون في لعبة الفانتازي طوال الموسم، وشهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش بطل الكأس مع تشيلسي، وغاب عنها أيضاً، نجوم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

والجدير بالذكر، أن تشيلسي توج بطلاً لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي على مانشستر سيتي بهدف دوت مقابل سجله كاي هافيرتز.

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