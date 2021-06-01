فيدال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

يتلقى الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط إنتر بطل ايطاليا العلاج في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن منتخب بلاده، ما سيحرمه من المشاركة ضد الارجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب الاثنين "أكد الفريق الطبي للمنتخب التشيلي أنه بناءً على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد".

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الاسباني ويوفونتوس الايطالي السابق لم يتدرب وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته "بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين".

لكن بيانًا جديدًا أشار إلى أن لاعب خط الوسط "نُقل إلى المستشفى وعُزل عن المجموعة لأكثر من 72 ساعة (...) بسبب التهاب حاد في اللوزتين"، علمًا ان فحوصات الكشف عن كوفيد في الايام الثلاثة الاخيرة جاءت سلبية.

سيغيب بالتالي فيدال (34 عامًا) الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع باقي زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الارجنتين في ارض الاخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وعن المواجهة الاخرى الاسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

تسجل تشيلي قرابة ستة آلاف اصابة يوميًا بفيروس كورونا في وقت يعاني القطاع الطبي لاحتواء الوباء الذي اودى بحياة نحو 29 الف شخص في البلاد من اصل مليون و300 الف اصابة.

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