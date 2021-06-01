شاهد.. زوما يحمل كانتي في احتفالات أبطال أوروبا بسبب "قصر الطول"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تألق الفرنسي نغولو كانتي، وساهم في قيادة فريقه تشيلسي للفوز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون مقابل، والتتويج بالكأس، لكن لاعب الوسط احتاج إلى بعض المساعدة، حتى يستطيع الظهور في اللقطة الاحتفالية للتتويج بعد المباراة، وتلتقطه عدسات المصورين.

وبالكاد كان يمكن رؤية كانتي، البالغ طوله 1.68 م، حيث احتفل لاعبو تشيلسي بالكأس بعد المباراة، والتي أقيمت على ملعب دو دراجاو، ولذا قام زميله في الفريق كورت زوما، والذي كان بديلاً ولم يشارك، بتصحيح الموقف، ورفع كانتي في الهواء للظهور في الاحتفالات، في إحدى اللقطات الطريفة وقت التتويج.

وعانى كانتي (30 عاماً)، من بعض اللحظات الصعبة في النصف الأول من الموسم، لكنه غالباً ما كان يؤدي بشكل جيد للغاية في الأشهر الأخيرة، وهو عنصر حاسم في فريق المدرب توماس توخيل.

وشهد فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، إضافة لإنجازات كانتي، والتي تضم بالفعل لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس العالم.

ومنذ التوقيع مع تشيلسي في العام 2016، واصل كانتي المشاركة في 218 مباراة مع تشيلسي، وسيحول تركيزه الآن إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، حيث يأمل في مساعدة فرنسا على المجد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز