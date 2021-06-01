نقل «كوبا أمريكا» إلى البرازيل

المصدر: (أسونسيون - أ ف ب)

وجد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) ضالته في البرازيل لتنظيم بطولة كوبا أمريكا في موعدها المحدد من 13 يونيو الى 10 يوليو المقبلين، وذلك بعد بضع ساعات على استبعاد الأرجنتين من الاستضافة بسبب جائحة «كورونا».

وقال الاتحاد الأمريكي الجنوبي في حسابه على تويتر «ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل. تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها». وكان مقرراً أن تقام نسخة البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب «كوفيد 19» في كولومبيا والأرجنتين، لكن الكونميبول خسر في أقل من أسبوعين خدمات الدولتين الشريكتين في الاستضافة، الأولى لأسباب سياسية والثانية بسبب الجائحة.

ومن المقرّر أن يعلن الـ«كونميبول» خلال الساعات المقبلة عن أماكن ومواعيد المباريات المختلفة في البرازيل التي استضافت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2019 وتوجت بلقبها.

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