إسناد تنظيم "كوبا أمريكا" إلى البرازيل بدل الأرجنتين

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أمس الاثنين أن كأس كوبا أمريكا 2021، التي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين ستقام أخيرا في البرازيل في الفترة بين 13 يونيو والعاشر من يوليو المقبلين.

وقال الاتحاد الأمريكي الجنوبي في حسابه على تويتر "ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل. تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها".

وجاء الإعلان ذلك بعد بضع ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافة البطولة بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته.

ومن المقرّر أن يعلن الـ"كونميبول" خلال الساعات المقبلة عن أماكن ومواعيد المباريات المختلفة في البرازيل التي استضافت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2019 وتوجت بلقبها.

وكان رئيس ديوان الحكومة الأرجنتينية سانتياغو كافاييرو أعلن أمس الاثنين "كان لدى الأرجنتين التزام وحاولنا في جميع الأوقات الحفاظ عليه لكن الواقع الوبائي حال دون ذلك".

وسجلت الأرجنتين ما يقرب من 3,8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 77 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.

في الأسابيع الأخيرة، تراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 ألف و40 ألف.

وعلل كافاييرو قرار الانسحاب بـ"لقد عملنا مع سلطات الكونميبول على الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة. لكن كل شيء كان دائمًا خاضعًا لشيء يتجاوز تنظيم البطولة ويرتبط بزيادة الحالات، مع استمرار الموجة الثانية من الإصابات في الانتشار".

من جهتها، سجلت البرازيل أكثر من 460 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، ويخشى علماء الأوبئة من حدوث موجة ثالثة من العدوى.

وتحتل البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث لديها أكثر من 16 مليون حالة إصابة مؤكدة.

وتعتبر كوبا أمريكا هي أهم المسابقات الدولية التي ينظمها الـ"كونميبول"

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