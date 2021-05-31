أغويرو: اتخذت القرار الصحيح بالانتقال إلى برشلونة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، المنتقل من مانشستر سيتي إلى برشلونة أنه أتخذ القرار الصحيح بالتوقيع لفريق البلاوغرانا وأنه يتطلع لتقديم الإضافة في مشواره الجديد بقميص البارسا.

وأعلن نادي برشلونة اليوم رسمياً عن ضمه لأغويرو لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أغويرو، في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالانتقال إلى برشلونة، إنها خطوة جديدة في مسيرتي وأتمنى أن أساعد الفريق للفوز بالألقاب في الموسم المقبل.

وأضاف: لقد تطورت كثيراً، عندما جئت لأوروبا لأول مرة مرة لعبت لفريق أتلتيكو مدريد كان عمري 18 عاماً، ثم انتقلت لمانشستر سيتي، واليوم أنا في برشلونة، بكل تأكيد أسلوبي في اللعب تغير، بعد التوقيع لبرشلونة رسمياً.

ووجه اللاعب الأرجنتيني الشكر إلى جماهير برشلونة قائلاً: عناق كبير لكل مشجعي برشلونة، وأعدهم أنني سأبذل قصارى جهدي وأتمنى أن يستمتعوا بأدائي.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أغويرو مع برشلونة 100 مليون يورو.

وكان النجم الأرجنتيني، قد اجتاز الاختبارات الطبية في برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، ونشر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»، مقطع فيديو للمهاجم الدولي أثناء خضوعه للكشف.

ويملك أغويرو سجلاً رائعاً من البطولات مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2011، وعلى مدار 10 أعوام، حصد 15 بطولة مختلفة، ومنها 5 بطولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 ألقاب في كأس الرابطة، و3 ألقاب في بطولة الدرع الخيرية.

ولعب أغويرو 390 مباراة في كل البطولات، وسجل 260 هدفاً، ليكون الهداف التاريخي للسيتي، كما سبق وخاض تجربة مع أتلتيكو مدريد، خلال الفترة من 2006 حتى 2011، وتوج معه بلقبي الدوري الأوروبي عام 2010 وكأس السوبر الأوروبي عام 2011.

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