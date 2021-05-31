أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي

المصدر: ردبي- إيهاب زهدي

مع انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حان الوقت الآن للتفكير الصفقات التي تعاقدت معها الأندية، وانفقت عليها الملايين خلال فترتي "المريكاتو" الصيفي والشتوي الماضيين، رغم انكماش سوق الانتقالات بسبب وباء فيروس كورونا.

ورصدت صحيفة "سبورت ميل"، أسوأ 10 صفقات شهدها الموسم المنتهي منذ أيام قليلة، بتتويج مانشستر سيتي، بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توماس بارتي

انتقل توماس بارتي (27 عاماً)، من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وأثار ضجة كبيرة وقتها، بعدما تم التعاقد معه قبل وقت قليل من إغلاق باب القيد الصيفي في أكتوبر 2020، خاصة وأنه حقق تألقاً لافتاً مع ناديه الإسباني السابق، حتى إن المغني البريطاني دونايو، أعاد إصدار أغنيته الناجحة عام 2009، وغير عنوانها من "Party Hard" إلى "Partey Hard" احتفالاً بوصول اللاعب الغاني إلى أرسنال، لكن بارتي، غاب عن 17 مباراة، بسبب تعرضه لإصابات متعددة.

ميتشي باتشواي

انتقل ميتشي باتشواي (27 سنة)، على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى كريستال بالاس، على أمل إعادة ذكرياته الجميلة عند إعارته الأولى لكريستال، حيث سجل 6 أهداف في 13 مباراة، خلال الجزء الأخير من موسم 2018-2019، إلا إن إعارته في الموسم المنتهي، لم تكن مثمرة، وسجل المهاجم هدفين فقط في 18 مباراة لفريق المدرب روي هودجسون في جميع المسابقات، وهذه الأرقام تجعله ضمن أسوأ الصفقات، عندما ترى أن هدفه الأول جاء في 26 يناير والآخر في 5 أبريل 2021، والغريب أنه رغم مستواه السيئ، اختير اللاعب ضمن تشكيلة منتخب بلجيكا لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إذ يملك سجلاً قياسياً لبلاده، بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات.

جوشوا كينج

انتقل جوشوا كينج من بورنموث إلى إيفرتون مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني في الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما كان قريباً من العودة إلى مانشستر يونايتد، ولم يسجل أي أهداف أو تمريرات حاسمة طوال 11 مباراة لعبها مع إيفرتون.

أوزان كاباك

تمت إعارة التركي أوزان كاباك من شالكه إلى ليفربول، لتعويض الأزمة الدفاعية، بعد تعرض فيرجيل فان ديك وجو جوميز وجويل ماتيب، للإصابة، ولكنه لم يحقق الإضافة المطلوبة، وحقق ليفربول مع مشاركته، 6 انتصارات فقط، وتعادل 3، وخسر 4 مباريات، ولم يلعب في آخر 5 مباريات في الدوري، والغريب أن "الريدز"، حقق الانتصارات في المواجهات الخمسة، وأنهى ثلاثة منها بشباك نظيفة.

تيمو ويرنر

انتقل تيمو ويرنر (25 عاماً)، من لايبزيغ إلى تشيلسي مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، وكان متوقعاً أن يصبح هدافاً لـ"البلوز"، إلا إنه سقط في مصيدة التسلل كثيراً، ولم يسجل سوى 12 هدفًا فقط في 52 مباراة، بمعدل هدف واحد فقط لكل أربع مباريات، ومع هذا لا يمكن التشكيك في سرعة اللاعب ومعدل عمله، لكن توقيته وإنهاء كرته، تركا الكثير مما هو مرغوب فيه، كما هو موضح في الشوط الأول من فوز ناديه في نهائي دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي مساء أول من أمس السبت.

ناثان أك

انتقل ناثان أك (26 سنة)، من بورنموث إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ورغم مشاركته في موسمه الأول مع سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو، إلا أن هذا لا يخفي الكثير من خيبة، بعدما عانى اللاعب من الإصابات منذ وصوله إلى سيتي في 5 أغسطس 2020، ولم يشارك سوى في 13 مباراة فقط، ومنها 10 مباريات في الدوري، ولم يكن أداءه مناسباً لسعر صفقته الباهظة.

كارلان جرانت

انتقل كارلان جرانت (23 سنة)، من هدرسفيلد إلى وست بروميتش مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وهي صفقة تعتبر مرتفعة كثيراً على مهاجم لم يسجل سوى هدف واحد في 21 مباراة، وبالتالي لم ينجح الأمر في موسمه الأول في النادي، لكن ويست بروميتش، يمكن أن يشعر بالراحة من اعتباره استثمار طويل الأجل بعد أن ربطه بأفضل سنواته، بعد أن ربطه بعقد مدته 6 سنوات، وبقي لديه 5 سنوات، ويأمل وست بروميتش، في إعادة اكتشاف لمسته التهديفية مرة أخرى.

ويليان

انتقل ويليان (32 سنة)، من تشيلسي إلى أرسنال في صفقة انتقال حر، وظهر بشكل رائع لأول مرة ضد فولهام، حيث سجل الأهداف الثلاثة ليفوز فريقه 3-0، إلا أداءه تراجع، ولم يسجل بعدها سوى هدف واحد في 37 مباراة مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا في الموسم المنتهي، وسجل هدفه في 9 مايو، عندما فاز فريقه 3-1 على وست بروميتش ألبيون، وويليان لديه عامين آخرين بعقد قيمته 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وبالتالي يطالبه مشجعو أرسنال بقيمة أفضل مقابل المال.

دوني فان دي بيك

انتقل دوني فان دي بيك (32 سنة)، من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2020، وكان تأثيره محدوداً إلى درجة لا تذكر، إذ تم التعاقد معه ليكون بديلاً للنجم بول بوغبا في خط الوسط، لكنه أصبح في المركز السادس في ترتيب اللاعبين المفضلين لدى المدرب للعب في وسط يونايتد، بعد بوغبا، برونو فرنانديز، سكوت مكتوميناي، فريد ونيمانيا ماتيتش، وخلال مشاركاته لم يسجل سوى هدف واحد وتمريرتين من 36 مباراة، كان في معظمها بديلاً.

ريان بروستر

انتقل ريان بروستر (21 سنة)، من ليفربول إلى شيفيلد يونايتد مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، وشارك في الموسم الأخير في 31 مباراة، ولم يسجل أي أهداف في جميع المسابقات، ولم يستطع إنقاذ فريقه من المركز الأخير والهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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