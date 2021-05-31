"أغويرو" في برشلونة لإجراء الفحص الطبي

يتواجد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في برشلونة استعدادًا لإجراء فحص طبي شامل اليوم الاثنين تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ونقلًا عن الصحفي الأرجنتيني بيرو بروناتي؛ فإن سيرجيو أغويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المنتهي عقده حديثًا، موجود الآن في برشلونة لإجراء فحص طبي الاثنين في مستشفى برشلونة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وعانى المهاجم الأرجنتيني أغويرو من مشكلات كبيرة على مستوى ركبته اليسرى طوال الموسم، وأجرى جراحة للقضاء على هذه المشكلات، وبالتالي من الطبيعي أن يخضع لفحص طبي شامل قبل إعلان برشلونة بصورة رسمية عن التعاقد معه مجانًا.

ويرغب برشلونة في خضوع سيرجيو أغويرو لفحص طبي شامل للوقوف على حالته البدنية قبل إتمام الصفقة.

وبعد إجراء الفحص الطبي سيسافر أجويرو إلى الأرجنتين الثلاثاء للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده لخوض مباراتين مؤهلتين إلى مونديال قطر 2022، وبعدها سيشارك مع الأرجنتين في كوبا أمريكا، بحسب (آس).

على أي حال، لن يعلن برشلونة عن الصفقة بصورة رسمية ولن يقدم سيرجيو أغويرو إلا بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا، وبالتالي لن تصدر الإدارة الكتالونية أي بيان رسمي متعلق بالمهاجم الأرجنتيني المخضرم.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يوقع المدافع الشاب إريك جارسيا، القادم هو الآخر من نادي مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده، مع برشلونة بصورة رسمية خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد يعلن برشلونة عن صفقة إريك جارسيا اليوم الاثنين، وإقامة فعاليات تقديمه بصورة رسمية الثلاثاء في وجود رئيس النادي، خوان لابورتا.

وفي حالة حدوث هذا، فسيكون إريك جارسيا أول الانتدابات الرسمية لنادي برشلونة في ظل إدارته الجديدة.

ومر سيرجيو أغويرو بموسم عصيب للغاية، إذ لم يشارك سوى في مباريات معدودة، وفي نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أُقيم مساء السبت ضد فريق تشيلسي لعب الأرجنتيني نحو ربع ساعة، وانتهت المباراة بخسارة مانشستر سيتي اللقب القاري لتنهمر دموع سيرجيو بعد انتهاء اللقاء.

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