إصابة دي بروين بكسر في الأنف

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

كشف كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، عن مغادرته المستشفى بكسر في الأنف، وكدمة قوية في جفن العين، بعد اصطدامه بالرأس، أمس، مع مدافع تشيلسي، أنطونيو روديجر، في نهائي دوري أبطال أوروبا. والتقطت الكاميرات، دي بروين غارقاً في البكاء، عند استبداله في الدقيقة 60 من المباراة في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن يخسر سيتي بهدف دون مقابل، ليخسر أول نهائي أوروبي على الإطلاق للنادي.

ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، من المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحل محله جابرييل جيسوس، لكن البرازيلي فشل في إحداث تأثير، ونجح تشيلسي في الحفاظ على فوزه، بهدف كاي هافرتز.

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