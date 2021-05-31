كأس السوبر الأوروبي 11 أغسطس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بعد تتويج تشيلسي الإنجليزي، بكأس دوري أبطال أوروبا أمس، لم يعد متبقياً سوى كأس السوبر الأوروبي، التي من المقرر أن تجمع بين تشيلسي وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي في 11 أغسطس المقبل، أي قبل 3 أيام فقط، على انطلاق الموسم الجديد من الدوريين الإنجليزي والإسباني.

وستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، على استاد ويندسور بارك، بمدينة بيلفاست الأيرلندية الشمالية، مع العلم أن نسخة 2022 من كأس السوبر الأوروبي مقررة في ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا، ونسخة 2023، ستقام في ملعب كازان أرينا بروسيا.

وكان تشيلسي، قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، أول من أمس، بمدينة بورتو البرتغالية، في حين، توج فياريال بكأس السوبر الأوروبي، على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز