أوساكا مهددة بالإقصاء من رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، الاحد أن اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا مهددة بالإقصاء في حال استمرارها بمقاطعة وسائل الإعلام.

وتم تغريم أوساكا التي أعلنت في وقت سابق انها ستقاطع الإعلام للحفاظ على صحتها الذهنية، 15 الف دولار امريكي الاحد لرفضها حضور المؤتمر الصحافي بعد فوزها على على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في الدور الاول.

وجاء في بيان "لقد حذرنا ناومي أوساكا بأنه إذا استمرت في تجاهل التزاماتها الإعلامية أثناء البطولة، ستُعرّض نفسها لعقوبات أشد بما في ذلك الإقصاء من البطولة".



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