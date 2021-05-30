شاهد.. جورجينيو «تشيلسي» يحلق ذقنه في أرض الملعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أوفى جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، بوعده بعد تتويج فريقه، أمس، بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية في مدينة بورتو البرتغالية، وذلك بقص شعر ذقنه في أرض الملعب حال فوز فريقه باللقب.

وقام جورجينيو، بالاتفاق بهذا الرهان مع فريد كالديرا الصحفي في «تي إن تي سبورتس»، بأن يحلق ذقنه في أرض الملعب، إذا توج تشيلسي بالبطولة الأوروبية، على أن يحلق كالديرا، شاربه.

وأثناء مقابلة جورجينيو مع كالديرا عقب المباراة، تم سحب ماكينة حلاقة كهربائية على الفور مع كلا الرجلين، على مرأى ومسمع من كاميرات التلفزيون، وقام اللاعب بتنفيذ جانبه من الاتفاق، إلا أنه تم الاتفاق على أن يتم انتظار نمو شارب كالديرا، ليوفي بدوره بجانبه من الرهان في وقت لاحق.

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