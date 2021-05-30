بداية صعبة لأوساكا في رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

استهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، بفوز صعب على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ 6-4 و7-6 (7-4) الأحد، وبلغت الدور الثاني.

واحتاجت أوساكا التي ارتكبت أخطاء مباشرة عدة (35 مقابل 23 للرومانية)، إلى ساعة و47 دقيقة للتخلص من عقبة تيغ المصنفة 63 عالميا، وضربت موعدا مع الرومانية الأخرى آنا بوغدان المصنفة 102 عالميا والتي تغلبت على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-1 و6-3.

وهو الفوز الثاني لأوساكا على تيغ في ثاني مواجهة بينهما منذ عام 2015 في دور الـ16 لدورة هوا هين التايلاندية عندما قلبت تخلفها 6-7 (6-8) إلى فوز 6-2 و6-1.

وعانت أوساكا لتتقدم 2-صفر في 17 دقيقة ثم كسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-صفر ثم 5-3 وحصلت على ثلاث كرات لحسم المجموعة الأولى في صالحها في الشوط التاسع، لكن الرومانية كسرت إرسالها وقلصت الفارق إلى 4-5 قبل أن ترد اليابانية التحية في الشوط التالي وتنهي المجموعة في صالحها 6-4.

وجددت أوساكا تفوقها في المجموعة الثانية وكسبت الأشواط الثلاثة الأولى لتتقدم 3-صفر ثم 5-2، لكنها فشلت مرة أخرى في حسم النتيجة مبكرا، حيث عادت الرومانية بقوة مقلصة الفارق إلى 4-5 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 ومن ثم شوطا فاصلا كانت فيه الكلمة الأخيرة لليابانية (7-4).

وقالت أوساكا في تصريح مقتضب عقب الفوز "أتمنى أنني كلما لعبت أكثر كلما كنت أفضل على الملاعب الترابية، أنا أعمل على ذلك".

وأضافت أنها على الرغم من الغرامات، فإنها لن تحضر المؤتمرات الصحافية في رولان غاروس، وهو قرار اتخذته للمحافظة على صحتها الذهنية، ما اثار غضب اللجنة المنظمة.

ولم تنجح أوساكا، المتوجة بأربع بطولات غراند سلام (فلاشينغ ميدوز 2018 و2020 وملبورن 2019 و2021)، في تخطي الدور الثالث في رولان غاروس، علما بأنها غابت عن نسخة 2020.

وفجرت الأوكرانية أنجيلينا كالينينا المصنفة 139 عالميا مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة 27 عالميا 6-2 و6-4 في ساعة و26 دقيقة.

ووجدت كيربر البالغة من العمر 33 عاما والمتوجة بثلاثة القاب كبرى (ملبورن وفلاشينغ ميدوز 2016 وويمبلدون 2018) نفسها متخلفة صفر-5 في المجموعتين الأولى والثانية.

وهي المرة الثالثة تواليا التي تودع فيها كيربر رولان غاروس من الدور الأول، وهي خرجت من الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة هذا الموسم.



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