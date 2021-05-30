10 سنوات المدة المقترحة لعقد ميسي الجديد مع برشلونة

المصدر: إيهاب زهدي

يحاول برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط الرغبة في البقاء مع الفريق طوال الـ 10 سنوات المقبلة، مع اقتراب نهاية عقده بعد أيام قليلة في يونيو المقبل.

ويرغب لابورتا، كما أشارت صحيفة «آس»، في استمرار ميسي لمشواره الذي بدأه منذ 20 عاماً، وقال لابورتا: «تجديد عقد ميسي يسير بشكل جيد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق».

كما أكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين لابورتا وميسي، ورافاييل يوستي نائب الرئيس، وخورخي ميسي، والد مهاجم برشلونة، ووكيل أعماله، وأن سفر ميسي للانضمام إلى منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، أجّل التوقيع على العقد الجديد.

أما عن تفاصيل العقد الجديد المقترح على ميسي، فكشف عنه تشافي توريس الصحافي في قناة «تي في 3»، أن مدة عقد الجديد للنجم الأرجنتيني، ستصل إلى 10 سنوات، بداية من العام المقبل.

ويقضي العقد، ببقاء ميسي لاعباً مع البارسا حتى موسم 2022-2023، وبعدها، سيخوض تجربة احترافية أخيرة في الدوري الأمريكي مع نادي انتر ميامي، لمدة عامين آخرين.

وبعدها يعود ميسي للعمل مع برشلونة كعضو استراتيجي، وسفير عالمي للبارسا، ليبدأ مشروعاً جديداً في النادي الكتالوني لمنح قيمة للنادي في جميع النواحي، وهناك تقارير تشير إلى إمكانية انضمامه إلى اللجنة الرياضية، من دون تحديد لمهامه في تلك اللجنة.

وكشفت تقارير صحافية على أن عقد ميسي سيصل إلى 240 مليون يورو، منقسمة على 4 مواسم، بينها عامان في برشلونة، وعامان آخران كسفير للبارسا، أثناء لعبة في الدوري الأمريكي، وهو أقل ما يحصل عليه ميسي حالياً من برشلونة.

فيما سيكون الراتب بعد الاعتزال، هو الأمر الذي يدور حول الاختلاف بين إدارة النادي، وميسي الذي يرغب في زيادة قيمته المالية، ولكن الخلاف ليس جوهرياً، والأمور تتجه نحو النهاية السعيدة.

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