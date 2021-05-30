سجل الفائزين وأبرز الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (كأس الأندية الأوروبية البطلة سابقا) في الأعوام العشرة الأخيرة للمسابقة التي انطلقت عام 1956، مع أبرز الأرقام القياسية:

- سجل الفائزين:

2021: تشلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونيخ الالماني

2019: ليفربول الإنكليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشلسي الإنجليزي

- أبرز الأرقام القياسية -- الأندية الأكثر ألقابا:

13 لقبا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس أمستردام الهولندي

- الدول الأكثر ألقاباً:

18 لقبا: إسبانيا

14 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا

- الدول الأكثر خوضاً للنهائي:

29: اسبانيا

28: ايطاليا

24 انجلترا

18: المانيا

9: البرتغال

8: هولندا

7: فرنسا

- الأندية الأكثر خسارة في النهائي:

7 مرات: يوفنتوس

5 مرات: بايرن ميونيخ وبنفيكا

4 مرات: ميلان

3 مرات: أتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة وريال مدريد وليفربول

- أكثر الأندية خوضاً للنهائي:

16 مرة: ريال مدريد

11 مرة: ميلان وبايرن ميونيخ

9 مرات: يوفنتوس الإيطالي وليفربول

8 مرات: برشلونة

7 مرات: بنفيكا البرتغالي

6 مرات: أياكس

- الفرق الأكثر خوضاً للنهائي لأعوام متتالية:

5 مرات توالياً: ريال مدريد بين 1956 و1960

3 مرات توالياً: ميلان بين 1993 و1995 وأياكس بين 1971 و1973 وبنفيكا بين 1961 و1963 وبايرن ميونيخ بين 1974 و1976 ويوفنتوس بين 1996 و1998 وريال مدريد بين 2016 و2018

- الفرق الأكثر فوزاً باللقب لأعوام متتالية:

5 مرات توالياً: ريال مدريد بين 1956 و1960

3 مرات توالياً: أياكس بين 1971 و1973 وبايرن ميونيخ بين 1974 و1976 وريال مدريد بين 2016 و2018

- أكثر المدربين فوزاً بالألقاب:

3 ألقاب: الإنكليزي بوب بايسلي (ليفربول في 1977 و1978 و1981)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ميلان في 2003 و2007 وريال مدريد الإسباني في 2014)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد في 2016 و2017 و2018)

- أكثر المدربين خوضاً للنهائي:

4 مرات: الإيطالي مارتشيلو ليبي (يوفنتوس في 1996 و1997 و1998 و2003) والاسكتلندي أليكس فيرغوسون (مانشستر يونايتد في 1999 و2008 و2009 و2011) وأنشيلوتي (ميلان في 2003 و2005 و2007 وريال في 2014) والإسباني ميغيل مونيوس (ريال مدريد في 1960 و1962 و1964 و1966)

- المدرب الأكثر فوزاً باللقب لأعوام متتالية:

3 مرات: الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد في 2016 و2017 و2018)

- المدربون الذين فازوا باللقب مع أكثر من نادٍ:

3: أنشيلوتي (ميلان في 2003 و2007 وريال مدريد في 2014)

2: النمسوي أرنست هابل (فينورد الهولندي في 1970 وهامبورغ الألماني في 1983)، الألماني يوب هاينكس (ريال مدريد في 1998 وبايرن ميونيخ في 2013)، الألماني أوتمار هيتسفيلد (بوروسيا دورتموند في 1997 وبايرن ميونيخ في 2001)، البرتغالي جوزيه مورينيو (بورتو في 2004 وإنتر ميلان الإيطالي 2010)

- أكثر اللاعبين مشاركة في النهائي:

8 مرات: الإسباني فرانسيسكو خينتو (ريال مدريد) والإيطالي باولو مالديني (ميلان)

7 مرات: الإسباني-الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد)

6 مرات: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)

- اللاعبون الأكثر تسجيلاً في المباريات النهائية:

7 أهداف: ألفريدو دي ستيفانو والمجري فيرينس بوشكاش (ريال مدريد)

4 أهداف: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)

- اللاعب الأكثر تسجيلاً في مباراة نهائية واحدة:

4 أهداف: بوشكاش (ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في 18 مايو 1960)

- الفريق الأكثر تسجيلاً في المباريات النهائية:

42 هدفاً: ريال مدريد

22 هدفاً: ميلان

15 هدفاً: بايرن ميونيخ

13 هدفاً: برشلونة وليفربول

- أكبر فوز في المباريات النهائية:

3-7 ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت في 18 مايو 1960

4-صفر بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد في 17 مايو 1974 في مباراة معادة بعد انتهاء المباراة الأولى 1-1، وميلان ضد ستيوا بوخارست الروماني في 24 مايو 1989، وميلان أيضاً ضد برشلونة في 18 مايو 1994

- المباراة النهائية الأكثر تهديفاً:

10 أهداف: ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت عام 1960 (7-3)

6 أهداف: ليفربول ضد ميلان عام 2005 (3-3 بعد التمديد وفاز الأول بركلات الترجيح 3-2)

- أكبر لاعب يشارك في النهائي:

41 عاماً و86 يوماً: الحارس الإيطالي دينو زوف (يوفنتوس ضد هامبورغ صفر-1 عام 1983)

- أكبر هداف في النهائي:

36 عاماً و333 يوماً: باولو مالديني (ميلان ضد ليفربول 3-3 ثم فاز الأخير بركلات الترجيح عام 2005)

- أصغر هداف في المباريات النهائية:

18 عاماً و327 يوماً: الهولندي باتريك كلايفرت (أياكس ضد ميلان 1-صفر عام 1995)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز