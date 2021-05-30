تشلسي يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول لنهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتقدم تشلسي الإنجليزي على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر السبت على ملعب "دراغاو" في بورتو البرتغالية.

وسجل الألماني كاي هافيرتس الهدف الوحيد في الدقيقة 42، وذلك بعد دقائق معدودة على إصابة زميله المدافع البرازيلي تياغو سيلفا واستبداله بالدنماركي أندرياس كريستينسن.

ويسعى سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الى لقبه الأوّل في المسابقة التي يخوض مباراتها النهائية للمرة الأولى في تاريخه، فيما يخوض تشلسي النهائي للمرة الثالثة بعد 2008 حين خسر أمام مواطنه الآخر مانشستر يونايتد بركلات الترجيح التي أهدته اللقب الأول في تاريخه عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في اسطنبول لكنها نقلت الى بورتو بسبب حظر السفر بين إنكلترا وتركيا في إطار قيود فيروس كورونا.

وخلافاً لنهائي العام الماضي الذي أقيم في فقاعة لشبونة خلف أبواب موصدة وفاز به بايرن ميونيخ على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة 1-صفر، أقيم نهائي السبت أمام الجماهير التي حدد عددها بـ16500 شخص، بينها 6 آلاف مشجع لكل من الفريقين.

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