سباليتي مدرباً لنابولي

المصدر: (روما - أ ف ب)

أعلن نادي نابولي الإيطالي أمس، تعيين مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي على رأس الجهاز الفني للفريق خلفاً لجينارو غاتوزو. وكتب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس على «تويتر»: أهلاً بلوتشيانو، سنقوم معاً بعمل رائع.

ويخلف سباليتي غاتوزو الذي غادر النادي بعد فشله في التأهل بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا في آخر اللحظات بالدوري، عندما حل نابولي خامساً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، بعد التعادل 1-1 على أرضه أمام فيرونا نهاية الأسبوع الماضي. وكان الفوز سيضمن للفريق الجنوبي المركز الرابع، ولكن نابولي سيغيب عن دوري أبطال أوروبا.

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