تشكيلتا مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي تشكيلة كل من مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو:

مانشستر سيتي:

البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.

المدرب: الإسباني بيب غوارديولا.

تشيلسي:

السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس.

المدرب: الألماني توماس توخل.

الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس.

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