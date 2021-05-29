الشرطة البرازيلية تفرج عن نيريس وأربوليدا بعد انتهاك قواعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أفرجت الشرطة البرازيلية عن نجم أياكس، ديفيد نيريس، ومدافع نادي ساو باولو، روبرت أربوليدا، بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة انتهاك قواعد فيروس كورونا، بتنظيمه وحضوره أمس الجمعة، حفلاً غير قانوني ضم 124 شخصاً.

وتم استدعاء الشرطة إلى حفلة في ملهى ليلي في ساو باولو، ليتم القبض على نيريس وأربوليدا، قبل أن يتم الإفراج عنهما، من دون معرفة ما إذا كان هناك تهمة وجهت إلى اللاعبين.

ولا يسمح بفتح أماكن الفعاليات والحفلات الموسيقية في ساو باولو بعد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت البرازيل، ولذا يواجه مالك الملهى الليلي غرامة قدرها 27 ألف جنيه استرليني، وسيدلي كل من نيريس وأربوليدا، بشهادتيهما للشرطة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أياكس بياناً بعد بشأن تورط نيريس، أعلن ساو باولو، أن أربوليدا لن يكون جزءاً من خطط الفريق هذا الأسبوع، حتى تظهر نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا، وأعرب النادي عن أسفه لتصرف لاعبه، مع تغريمه، وتحويل العقوبة الإدارية إلى الأعمال الخيرية.

ومن جانبه، قال أربوليدا في بيان شخصي: «أود أن أعتذر للجميع عما حدث، وبعدما تصرفت بتهور، رغم علمي بخطورة جائحة كورونا في البرازيل، وكذلك في بلدي الأم الإكوادور، وأكرر إنني اتخذت قراراً خاطئاً ومتسرعاً بحضور هذا الحفل، على الرغم من أنني اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة وارتداء قناع طوال الوقت».

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