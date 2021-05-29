«ليكرز» يواصل صحوته في الـ NBA

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

واصل لوس أنجليس ليكرز صحوته ضد فينيكس صنز بفوزه عليه 109-95 ضمن الأدوار الإقصائية من البلاي أوف ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» ليتقدم عليه 2-1 في السلسلة.

ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات.

ومرة جديدة كان أنتوني ديفيس نجم المباراة بلا منازع بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث سمحت لفريقه بالابتعاد في النتيجة. كما اعتمد الفريق على مساهمة فعالة أيضاً من نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي سجل 21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دياندريه ايتون مع 22 نقطة و11 متابعة، في حين استمرت معاناة نجم الفريق كريس بول من إصابة في كتفه ليكتفي بـ 7 نقاط و6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، بات ميلووكي باكس على بعد خطوة واحدة من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية بتقدمه على ميامي هيت بفوزه الكبير عليه 113-84. ويمكن لباكس حسم النتيجة نهائياً في حال فوزه في المباراة الرابعة ليثأر من خسارته أمام منافسه 1-4 الموسم الماضي.

واعتمد باكس على اللعب الجماعي ليحقق الفوز وتحديداً على الثلاثي المكون من كريس ميدلتون (22 نقطة) وحرو هوليداي (19) واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (17 نقطة ومثلها متابعات).

وفي مباراة ثالثة، أثبت لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش لماذا هو مرشح لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري هذا العام بقيادته دنفر ناغتس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-115 بفضل تسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة ليتقدم فريقه 2-1 في السلسلة.

وتألق في صفوف الفائز أيضاً أوستن ريفرز الذي سجل 21 نقطة بينها 16 في مطلع الربع الأخير بينها أربع ثلاثيات. في المقابل، لم تنفع النقاط الـ 13 التي سجلها داميان ليلارد لبورتلاند في الدقائق الأربع الأخيرة لإبعاد الخسارة عن فريقه علماً بأنه سجل 37 نقطة في المباراة.

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