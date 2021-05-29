«نايكي» تنهي شراكتها مع نيمار

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

أكدت شركة «نايكي» الأمريكية العملاقة للتجهيزات الرياضية، أنها أنهت شراكتها مع نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا.

وقالت نايكي: أنهينا الشراكة مع نيمار لأنه رفض التعاون في تحقيق بارتكاب مخالفات، وأضافت: التحقيق لم يكن حاسماً، لم تظهر مجموعة من الحقائق التي من شأنها أن تسمح لنا بالحكم على وقائع القضية. وسيكون من غير المناسب لشركة نايكي توجيه اتهام دون القدرة على تقديم الحقائق الداعمة.

وأكدت المتحدثة باسم اللاعب، أن نيمار جونيور سيدافع بقوة عن نفسه ضد هذه الهجمات التي لا أساس لها في حالة تقديم أي ادعاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدة أن الطرفين انفصلا لأسباب تجارية.

وعندما أنهت شركة نايكي عقد رعايتها قبل الأوان بينها وبين البرازيلي في نهاية أغسطس 2020، لم يتم الإعلان عن أي سبب لذلك.

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