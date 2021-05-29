أوساكا تقاطع الإعلام في رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا بأنها لن تشارك في أي مؤتمر صحافي خلال بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.

وذلك للمحافظة على صحتها الذهنية، ما أثار غضب اللجنة المنظمة. وكتبت أوساكا المصنفة ثانية عالمياً في حسابها على تويتر: «لن أرد على أي سؤال لوسائل الإعلام في رولان غاروس». وأضافت «لدي شعور بأن الناس لا يكترثون بالصحة الذهنية للرياضيين وهذا ما يصدمني في كل مؤتمر صحافي أشارك فيه».

وأضافت: «دائماً ما يطرحون علينا أسئلة سبق أن طرحوها علينا مرات عدة، أو أسئلة تجعلنا نشك بأنفسنا ولست مستعدة للخضوع أمام أشخاص يشكّون بي». لم تعجب تصريحات أوساكا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب منظم بطولة رولان غاروس.

وقال جيل موريتون: «إنه خطأ فادح ويظهر إلى أي مدى يجب أن تكون هناك حوكمة في رياضتنا، ما جرى ليس مقبولاً بحسب رأيي لأننا في النهاية نريد الترويج لكرة المضرب، لا أفهم صراحة ماذا يحصل، سنرى كيف تتصرف خلال البطولة». أما مدير البطولة ونجم كرة المضرب الفرنسية السابق غي فورجيه فقال:

«لا أدري كيف سيكون سلوكها في الأيام المقبلة، لكنها لا تقدم أي رسالة إيجابية»، معرباً عن خيبة أمله من قلة التضامن التي تظهرها أوساكا في الأزمة الصحية العالمية. وبحسب القوانين، يتوجب على اللاعبين واللاعبات المشاركة في المؤتمرات الصحافية بعد كل مباراة وإلا يواجهون عقوبات مالية، كما أن لدى اللاعبين واللاعبات واجبات إعلامية قبل الدورات أيضاً.

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