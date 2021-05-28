يوفنتوس يعلن عن إقالة أندريا بيرلو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن يوفنتوس الإيطالي اليوم عن إقالة مدربه اندريا بيرلو وذلك بسبب عدم اقناع الفريق في موسمه الأول.

وقال النادي الإيطالي عبر بيانه :"قبل بضعة أشهر، بدأ أندريا بيرلو والذي يعد أحد رموز كرة القدم العالمية، مغامرته الجديدة ، وهي الأولى له كمدرب، للقيام بذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، يتطلب الشجاعة ، فضلاً عن الوعي بقدرات الفرد ، وفي فترة تميزت بآلاف المصاعب ، حيث أجبر الوباء العالم أجمع على القيام بالعديد من الأشياء المختلفة".

أضاف :"شرع بيرلو للتو في الخطوات الأولى لما سيكون بلا شك مسيرة رائعة كمدرب كما كان كلاعب، وبما أن الفوز هو كل ما يهم في كرة القدم ، فلنتذكر أنه في غضون أشهر قليلة ، حقق يوفنتوس مع بيرلو لقبين وهم كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وقد حقق المدرب انتصارات رائعة في سان سيرو وكامب نو".

وجاء ختام البيان :"نشكر اندريا بيرلو على كل إخلاصه و للشجاعة والتفاني والعاطفة التي يظهرها كل يوم ، نشكر المايسترو والمدرب وأندريا بكل ما قدمه بالإضافة إلى تمنياتنا الكاملة المحظوظة بمستقبل جميل بالتأكيد".



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