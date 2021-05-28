سرقة ساعة لينجارد أثناء مباراة وست هام وإيفرتون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت صحيفة "صن"، عن استدعاء جيسي لينجارد لاعب (28 عاماً)، وست هام، الشرطة بعد أن سرقت ساعته من غرفة ملابس الفريق أثناء مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 مايو، والتي خسرها وست هام بهدف دون مقابل في ملعب لندن باستراتفورد.

وبعد تفتيش شامل من قبل الفريق عن الساعة، تم إبلاغ شرطة لندن بالحادثة، التي أكدت استدعائها للتحقيق في عملية سطو، فيما تؤكد تقارير، أن غرفة ملابس وست هام في استاد لندن، كانت تخضع لحراسة مشددة أثناء المباريات، وتغطيها الدوائر التلفزيونية المغلقة حسب ما ذكرت صحيفة "صن".

ويمتلك لينجارد مجموعة من الساعات الفاخرة، وسبق أن تم تصويره بالساعة المسروقة، والتي يمكن بيعها بحوالي 50 ألف جنيه إسترليني.

قال مصدر لصحيفة "صن": "الأمن في الملعب من الدرجة الأولى، وهناك موظفون يحرسون النفق وجميع تلك المناطق، بالإضافة إلى الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع أنحاء المكان، ولم تكن هناك اعتقالات، ولكن لا تزال التحقيقات مستمرة".

ولعب لينجارد مع وست هام، الذي كان على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد منذ يناير الماضي، وسجل 9 أهداف في 16 مباراة، بالإضافة إلى لعب 5 تمريرات حاسمة، ومع انتهاء الإعارة، تؤكد تقارير رغبة وست هام، بالتعاقد مع لينجارد هذا الصيف.

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