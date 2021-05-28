شاهد.. الشرطة البرتغالية تتدخل لفض اشتباك جماهير تشيلسي والسيتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تورط مشجعو مانشستر سيتي وتشيلسي، في اشتباكات فيما بينهما، ثم في اشتباكات مع شرطة بورتو، بعد إغلاق الحانات في المدينة البرتغالية مساء أمس، مع وصول آلاف المشجعين الآخرين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر مساء غدً بين الفريقين.

وبدأت الاشتباكات، عندما احتفل مشجعو مانشستر سيتي بخسارة مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي، وأدى ابتهاجهم إلى الاشتباكات مع جماهير تشيلسي، وقال شهود عيان إن الشرطة اضطرت للتدخل بقوة للفصل بين الجماهير.

وأظهرت لقطات فيديو، المناوشات المختلفة بين الجماهير على ضفاف نهر دورو، واشتباكهم مع الشرطة البرتغالية، وأظهر التلفزيون المحلي في بورتو، لقطات من أحداث مختلفة بين مشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي.

ووفقاً للتقارير، سيؤدي اشتباك مشجعو تشيلسي والسيتي مع شرطة بورتو، إلى نشر إجراءات أمنية مشددة في الشوارع قبل وبعد مباراة الغد، خاصة وأن اشتباكات الأمس، تأتي بعد أعمال عنف مشابهة وقعت ليلة الأربعاء، واشتبك فيها أيضاً مشجعي الفريقين، وكان لا بد من تفريقهم من قبل الشرطة العسكرية التي تحمل الهراوات، ولم تسفر الاشتباكات عن إصابات خطيرة، ولم ترد حتى الآن أنباء عن اعتقال أو توجيه تهم لأي شخص.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز