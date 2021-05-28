شاهد.. الكامب نو يتحول لمركز للتطعيم ضد كورونا

بعد أكثر من عام من افتتاحه للجمهور، استقبل ملعب الكامب نو الشهير في برشلونة زوارًا للتطعيم ضد فيروس مرض كوفيد-19.

يذكر أن الملعب بقي مغلقا أمام الجمهور منذ مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يعاد افتتاحه الخميس لاستقبال جماهير من نوع آخر.

فزوار الكامب نو لم يتوافدوا لحضور مباراة كرة القدم وإنما للحصول على اللقاح بعد أن تحولت المؤسسة إلى نقطة جديدة للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا.

في مرافق ملعب نادي برشلونة وبالتحديد في غرفة برلين، تم تركيب أربعة نقاط تطعيم قادرة على تقديم 500 جرعة في اليوم وما يقارب من 2500 جرعة في الأسبوع، بحسب "يورونيوز".

تشكلت الطوابير منذ صباح أمس الخميس عند البوابة 20 لملعب كامب نو لدخول المنشأة العريقة والحصول على اللقاح.

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