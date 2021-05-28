من سيظفر بـ "ذات الأذنين".. "المحارب" محرز أم "الأسد" زياش؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، غدا السبت، صوب ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين الإنجليزيين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتكتسب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا نكهة خاصة بالنسبة لعشاق كرة القدم في العالم العربي وبخاصة كل من الجزائر والمغرب، حيث سيلتقي وجها لوجه الدولي الجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي والدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر موقع "تويتر" سؤالا لمتابعيه حول توقعاتهم للفائز بين الجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش، في مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، في المباراة النهائية "للتشامبيونزليغ"؟.

وعقب نشر الاستفتاء، توقع المتابعون بنسبة 70.5% فوز رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال، بينما ذهبت 29.5% من الأصوات إلى لاعب تشيلسي حكيم زياش.

وأنتم ماذا تتوقعون؟

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