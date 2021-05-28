اكتمال عقد نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: أ ف ب

اكتمل عقد الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأهل أندية الكويت الكويتي، العهد اللبناني، السلط الأردني والمحرق البحريني أمس الخميس في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأهدى التونسي أحمد العكايشي فريقه الكويت الكويتي بطاقة العبور للدور نصف النهائي بعدما قاده للفوز على الفيصلي الأردني 1-0 الخميس على ستاد عمان الدولي.

وسجل العكايشي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني بكرة رأسية على يسار الحارس عبدالله الزعبي.

ورفع فريق الكويت رصيده بهذا الفوز إلى (7) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من انتصارين وتعادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند (6) نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، حقق تشرين السوري فوزا معنويا على الأمعري الفلسطيني 5-1.

وسجل خماسية تشرين ثائر كروما في الدقيقتين 17 و 53، باسل مصطفى من ركلة جزاء (39) و محمد كامل (57) ومحمد المرمور (66)، بينما سجل محمد مراعبة الهدف الوحيد الأمعري (70).

تأهل تاريخي للسلط

وحجز فريق السلط الأردني مقعدا في المربع الذهبي ايضا بفوزه الكبير على مركز بلاطة الفلسطيني 5-0.

وتأهل السلط بطلاً للمجموعة الثانية برصيد (6) نقاط برفقة المحرق البحريني الذي حل ثانياً بفارق الأهداف، وحل الأنصار اللبناني ثالثا برصيد (3) نقاط بفارق الأهداف عن مركز بلاطة صاحب المركز الأخير وكلاهما ودع البطولة من الدور الأول.

وتناوب على خماسية السلط الذي يشارك للمرة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي الكاميروني رونالد واندا في الدقائق( 5 و 20 و 56)، زيد ابو عابد (ق45) و احمد سريرة (ق73).

في المقابل، استفاد المحرق من فوزه على الأنصار اللبناني 3-1 في وقت ليتأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق في المركز الثاني بالمجموعات الثلاث.

وقلب المحرق تأخره بهدف حسن معتوق للأنصار في الدقيقة (ق17) لفوز بثلاثية تناوب عليها أحمد صالح (ق39) وإسماعيل عبداللطيف في الدقيقة (ق44) وتياغو ريال في الدقيقة (ق81).

وخطف حامل اللقب العهد اللبناني بطاقة التأهل على حساب مضيفه الحد البحريني بعد فوزه بهدفين لهدف اليوم الخميس على استاد علي بن محمد في عراد ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويدين العهد في انتصاره إلى لاعبه نور منصور الذي سجل هدف الفوز القاتل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وكان السوري محمد الواكد افتتح التسجيل للعهد (ق35)، ولكن الحد أدرك التعادل عن طريق البديل عبدالله عبده (ق85).

وانتزع العهد صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، واحتل الوحدة السوري المركز الثاني بنقطتين ثم الحد بنقطة وحيدة.

وكانت الجولة الأولى بالمجموعة شهدت تعادل العهد مع الوحدة بدون أهداف، والاثنين الماضي مع الجولة الثانية تعادل الحد مع الوحدة بهدف لكل منهما.

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