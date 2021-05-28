سـاديـو مـاني المتمرد

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

يبدو أن سياسة الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في الدفاع الدائم عن شطحات نجوم الفريق انقلبت ضده، وتسببت في السماح لهؤلاء النجوم بمزيد من التمرد، وعدم السيطرة على حالة الغضب، وهي الحالة التي دفعت السنغالي ساديو ماني لرفض مصافحة كلوب، في المباراة التي فاز فيها «الريدز» على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسيطر الغضب على ماني، بعد أن حل بديلاً، وجلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74 من عمر اللقاء، لكن تعامل كلوب مع الواقعة جاء مثالياً (كالعادة)، وأخمد بركان الغضب، وقضى على مزيد من الأزمات، فقد رصدته الكاميرات هادئاً، عندما رفض ماني مصافحته، كما أنه تحدث في وسائل الإعلام قائلاً: «لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو جوتا في التشكيلة الأساسية بدلاً من ماني. في المعتاد، كنت سأشرح الأمر، لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام».

وأضاف ماني: «أحاول دائماً أن أكون إيجابياً، سواء كانت الأمور تسير على ما يرام أو لا، لقد خضعت لفحص دوري لإلقاء نظرة على جسدي. هل أتناول الأطعمة الصحيحة أم تغير شيء؟ لكنهم فحصوا نتائج الاختبار، وكل شيء على ما يرام، لكن علي أن أتفهم أن الحياة بها تقلبات بين الصعود والهبوط، وسأستمر في العمل بجد وربما يمر هذا الوضع بمرور الوقت».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ماني غضبه وتمرده على مدربه، فقد تكرر المشهد أكثر من مرة في الموسم الماضي، ويحدث هذا لسبب واحد، وهو عدم إشراك السنغالي في التشكيلة الأساسية، على الرغم من أن هذا حق أصيل للمدير الفني، لكن تزامن تراجع الأداء مع عدم إشراك اللاعب أساسياً في بعض المباريات، تسبب في عدم سيطرته على حالة الغضب.

ودائماً ما يربط البعض بين ماني وزميله في الفريق، النجم المصري الدولي محمد صلاح، وأن الأول انتابته الغيرة من صلاح، الذي واصل تألقه هذا الموسم، وتربع على عرش هدافي الفريق، خصوصاً أن المباراة التي شهدت وجود ماني على مقاعد البدلاء، شهدت تسجيل محمد صلاح هدفاً في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، لذا، ألمح البعض إلى أن الأمر أثار غيرة ماني، الذي رفض الذهاب إلى «مو»، واكتفى فقط بمصافحة أحد اللاعبين.

نشرت صحيفة ديلى ستار الإنجليزية، مقالاً فسرت خلاله اللقطة المثيرة بين محمد صلاح وساديو مانى، بعد إحراز الفرعون هدف التقدم للريد في مرمى مانشستر سيتى في المباراة التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي، تفسيراً يصعب تصديقه، فقد ادعت الصحيفة أن الحوار بين نجمى ليفربول في اللقطة التي رصدتها كاميرات التليفزيون وشاهدها الملايين، إنما يكشف عن مشاعر غير طيبة من ساديو مانى تجاه زميله في الفريق محمد صلاح، دون أن تستطيع تقديم مبررات واضحة، أو تفسير لهذا الادعاء، وإلى التفاصيل، كما أوردتها الصحيفة.

وفي الموسم الماضي، كان ساديو ماني هو من يعلن الغضب في وجه كلوب، الذي يخرجه دائماً من المباريات، ويترك صلاح، حتى وإن كان هو الطرف الأفضل، ثم تنقلب الأمور، وخرجت تماماً عن السيطرة، حيث يخرج صلاح فيعلن غضبه، والأمر ليس كما يزعم البعض بأن كلوب يفضل أحدهما على الآخر، لكن الثنائي يشعر بالغضب لنفس السبب.

وقد شهد الموسم الحالي تراجع أداء النجم السنغالي، فقد شارك في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 14 هدفاً فقط، في كل البطولات، على عكس الموسم الماضي، الذي سجل فيه 18 هدفاً في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أما الأمر الأكثر تعقيداً، هو أن ليفربول سيخرج من الموسم الحالي صفر اليدين، لكنه لا يزال يصارع من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

بروفايل

الاسم: ساديو ماني

الجنسية: السنغال

تاريخ الميلاد: 10 أبريل 1992

محل الميلاد: بامبالي

عدد المشاركات: 403

عدد الأهداف: 169

معدل التهديف: 0.4

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