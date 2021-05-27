هداف ألمانيا التاريخي يعلن إصابته بجلطة في الساق

المصدر: وكالات

قال ميروسلاف كلوزه، بطل كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني، إنه أجبر على أخذ قسط من الراحة في مسيرته التدريبية، وذلك عقب تعرضه لجلطة في الساق، مشيرا إلى أنه لن يتولى أي منصب تدريبي في الوقت.

وأضاف كلوزه، الذي غادر منصبه كمدرب مساعد في بايرن ميونخ: "التشخيص كان صادما بعض الشيء بالنسبة لي، وقد أوضح لي الأطباء أنه لا يجب المزاح في مثل تلك الأمور".

وتابع: "لقد طلبوا مني الراحة التامة من كل شيء تقريبا، غير مسموح بالتعرض لضربة، ولا يمكنني الركض ولا يمكنني السباحة، وقبل كل شيء لا يمكنني لعب كرة القدم، لقد كدت أصاب بالجنون".

كانت تقارير قد أكدت أن كلوزه / 42 عاما/ مرتبط بتدريب فريق فورتونا دوسلدورف، أحد أندية الدرجة الثانية، ورغم ذلك فإن هداف كأس العالم يرغب في أن يستعيد عافيته أولا.

وقال كلوزه: "أدركت في الأيام التالية أنني لا أرغب في البدء بمسيرتي التدريبية بهذا الشكل، سواء في الوقت الحالي، أو في وقت متأخر قليلا".

وسيكون كلوزه على موعد مع طبيب مختص بعد اسبوعين، حيث يأمل في أن يكون قادرا على قول شيء أكثر إيجابية، وأوضح كلوزه: "للأسف، يجب أن أخضع للراحة الآن، ولكن بعد ذلك سأبدأ بقوة وأهاجم، هذا ما أريد أن أكون عليه كمدرب لأكون قادرا على إلهام الفريق".

وبعد العودة من الراحة، يرغب كلوزه في العمل كمدرب، حيث لا يبدو أنه من المحتمل موافقته على تولي دور المساعد مع هانز فليك في المنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وقال كلوزه: "الاستمرار في العمل كمدرب مساعد هو المسار الخاطئ على ما يبدو، حتى لو كان مناسبا مع فليك، على المستويين الشخصي والاحترافي.

وأوضح: "ستكون تلك الخطوة مريحة، لكنني لا أريد أن أسير في ذلك الطريق".

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