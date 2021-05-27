ماذا قال نجوم ريال مدريد في وادع زيدان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كلمات مؤثرة أطلقها لاعبو ريال مدريد في وداع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر الرحيل عن النادي، حيث توالت تغريدات نجوم الملكي تسرد وقائعاً وصوراً تجمعهم بمدربهم المحبوب.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية، قال قائد الفريق، سيرجيو راموس: "ZZ لا مثيل له.. أتمنى لك الأفضل.. أنت تستحقه.. استمتع بالحياة مع عائلتك. ميرسي زيدان".

أما الحارس تيبو كورتوا فقال على حسابه في إنستغرام: "لقد كان شرفا لي أن يدربني مدرب أسطورة مثلك".

وأضاف: "أشكرك على ما علمتني إياه، على الثقة التي لطالما حظيت بها من طرفك وعلى ما فزنا به معا. أتمنى أن نلتقي مرة أخرى. أتمنى لك كل التوفيق!"

من جهته، كتب داني كارفاخال: "أيها المدرب، لا أملك سوى كلمات شكر على الوقت الذي كنت فيه مدربا لي.. شكرا جزيلا على التزامك وتفانيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم".

وتابع: "شكرا لكل الطاقم الذي كان بجانبنا طوال هذه السنوات، أتمنى لكم كل التوفيق. أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى في المستقبل".

رسالة رافائيل فاران كانت هي الأخرى مؤثرة، حيث قال: "منذ وصولي إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات، وجدتك أكثر من مجرد مدرب، لقد كنت مرشدا".

وأضاف: "لقد ساعدتني على التطور كلاعب وكرجل. لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي نحو القمة".

وأردف قائلا: "لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل النصائح التي قدمتها لي، داخل وخارج الملعب. شكرا مرة أخرى! حظا سعيدا وآمل أن أراك قريبا".

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