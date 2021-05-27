فيتنام إلى مونديال الصالات عن طريق خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

لحق منتخب فيتنام، بقائمة المنتخبات المتأهلة لكاس العالم لكرة قدم الصالات 2021، التي تستضيفها ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر، حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بعد أن أنهى فيتنام مباراته أمام نظيره اللبناني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الثاني الذي جمعهما بالصالة الرياضية بنادي خورفكان الرياضي في الساحل الشرقي.

وجاء تأهل المنتخب الفيتنامي، رغم تعادله بهدف أمام نظيره اللبناني، بأفضلية التسجيل خارج ملعبه، باعتبار أن اللقاء الأول الذي انتهى سلبياً، يقام على أرضه، فيما يعد المنتخب اللبناني صاحب الأرض في هذه المباراة، وبذلك تأهلت كل من تايلاند وفيتنام، خلال التصفيات التي أقيمت بنادي خورفكان، لتنضم إلى القائمة التي تشمل اليابان وإيران وأوزبكستان.

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