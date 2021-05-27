«فيفا» يلغي حسابات المواجهات المباشرة بين الثاني والخامس في تصفيات المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قراراً مهماً اليوم، يقضى بعدم احتساب نتائج المواجهات بين الفرق صاحبة المركز الثاني والفرق صاحبة المركز الخامس في المجموعات من 1 إلى 7، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وهذا القرار ربما يفيد منتخب الإمارات، عند حساب ترتيب فرق مجموعته السابعة.

وقال «فيفا» في بيانه، بعد انسحاب كوريا الشمالية مؤخراً من تصفيات كأس العالم 2022: اتخذ مكتب تصفيات كأس العالم قراراً، من منطلق ضمان إنصاف الفرق الأخرى في التصفيات، ووفقاً لهذا القرار، تم إعلان نتائج جميع مباريات الدور الثاني التي لعبتها كوريا الشمالية لاغية وباطلة، وعلى هذا الأساس، بعد انتهاء مباريات الدور الثاني لجميع المجموعات، لن يتم احتساب نتائج المواجهات بين الفرق صاحبة المركز الثاني والفرق صاحبة المركز الخامس في المجموعات من 1 إلى 7، وذلك لضمان مقارنة نهائية متوازنة بين كل الفرق الوصيفة، وبالتالي، درء أي اختلال محتمل في التوازن بين المجموعات التأهيلية السبع، بسبب التقليص المفاجئ في منتخبات المجموعة السابعة إلى أربعة فرق فقط.

وبمجرد تسوية جميع المجموعات إلى أربعة فرق، سيتم تحديد أفضل أربعة منتخبات وصيفة، حسب الترتيب التالي للمعايير المعتمدة: وهي كالتالي: أكبر عدد من النقاط المحصل عليها من مباريات المجموعة، التفوّق بفارق الأهداف في مباريات المجموعة، التفوّق في عدد الأهداف المسجّلة في مباريات المجموعة، نظام النقاط على أساس اللعب النظيف، ويتم احتساب عدد أقل من النقاط، وفقاً لعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يتلقاها الفريق المعني في هذا الدور التأهيلي، ومن ثم الاحتكام إلى القرعة.

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