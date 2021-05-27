الأرجنتين تقترح خطة صحيّة لاستضافة كوبا أمريكا

المصدر: أ ف ب

قدمت الحكومة الأرجنتينية التي تواجه موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، خطة صحيّة من أجل استضافة جميع مباريات مسابقة كوبا أميركا 2021، التي كان من المفترض ان تنظمها مشاركة مع كولومبيا.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان ان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ورئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس عمدا إلى تقييم "الأوجه التنظيمية واللوجستية، مع السماح المحتمل بمواقع إضافية، وكل ما يتعلق باجراءات البروتوكول الصحيّ".

وكان "كونميبول" سحب من كولومبيا التي كان من المفترض ان تستضيف المسابقة القارية التي تنطلق في 13 يونيو المقبل مشاركة مع الأرجنتين، هذا الحق الاسبوع الماضي بسبب المظاهرات التي تجتاح البلاد والّتي أفضت إلى مئات من القتلى.

وسجلت الأرجنتين وفاة حوالي 75,588 شخصاً بسبب جائحة "كوفيد-19" وأكثر من 3,6 ملايين حالة إيجابية من تعداد سكاني يبلغ 45 مليون نسمة.

وأفادت وزارة الصحة عن 35,399 حالة إيجابية جديدة ووفاة 532 شخصاً.

وتعّول حكومة الرئيس فرنانديس على مفاعيل الحجر الصحي الذي بدأ السبت الماضي وينتهي الأحد من أجل الحدّ من نسبة تفشي كورونا الّتي تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان.

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