شاشات عملاقة لاستضافة 4000 مشجع للسيتي في "نهائي الأبطال"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر نادي مانشستر سيتي، وضع شاشات كبيرة الحجم في استاد أكاديمية النادي، لاستضافة ما يصل إلى 4000 مشجع لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد السبت، أمام تشلسي في بورتو، بما يسمح للجماهير الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذكرة للنهائي، بمشاهدة الحدث.

في الوقت الذي يدعم فيه النادي ما يقرب من 6000 مشجع في البرتغال بعد بيع تذاكرهم، حيث تم تسعير التذاكر في أربع فئات، بسعر 60 و154.50 و386.50 و515 جنيهاً إسترلينياً.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، قد تكرم بمبادرة دفع تكاليف رحلات المشجعين في رحلات يومية لحضور النهائي.

بينما قام رئيس تشلسي رومان أبراموفيتش بدعم تذاكر الطائرة، مما خفض التكلفة إلى 200 جنيه إسترليني على المشجع الراغب في حضور المباراة النهائية من الملعب.

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